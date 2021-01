Neben Ereignissen in Deutschland - am 29. August etwa den "Sturm auf den Reichstag" oder am 18. November die rechten Störer im Bundestag, die gegen das Infektionsschutzgesetz protestierten und Abgeordnete belästigten - sind auch US-amerikanische Themen ein Magnet: Während der US-Wahl am 4. November und dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar schossen die Nachrichtenzahlen in die Höhe.