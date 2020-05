In der Corona-Pandemie geben verschiedene Quellen Fallzahlen heraus. Zum einen liefert das Robert Koch Institut (RKI) Daten, zum anderen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Johns Hopkins Universität mit Sitz in Baltimore.



Die Zahlen unterscheiden sich, weil das RKI und die WHO einmal täglich Zahlen herausgeben. Die Johns Hopkins Universität zeigt auf einer Karte dagegen nahezu live und in Echtzeit die Veränderung der Fallzahlen, wie die Uni erläutert. Deshalb kann es sein, dass unterschiedliche Zahlen im Umlauf sind.