Und denken Sie daran: Bei vielen Konferenz werden andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen Sie sehen und hören. Also: Achten Sie auf Ihren Bildausschnitt und die passende Kleidung und schalten Sie am besten Ihr Mikrofon stumm, solange Sie nur zuhören - so verringern Sie auch das Risiko von Rückkopplungen.