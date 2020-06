Corona-App: Ein Drama in vier Akten

Am 20. April warnen 300 Wissenschaftler aus dem IT-Bereich in einem offenen Brief davor, dass die zentrale Tracing-App von PEPP-PT die Privatsphäre der Bürger verletze. Ein Streit unter Entwicklern eskaliert. An den Technischen Hochschulen Lausanne und Zürich arbeiten Wissenschaftler an einer dezentralen Lösung.