Die Bundespolizei warnt heute: Ein solches selbst ausgefülltes Attest befreie nicht von der Maskenpflicht, die etwa an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. Maskenmuffel verstoßen somit gegen die Corona-Schutzverordnung. Auch machen sie sich damit "wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse strafbar", heißt es in einer Pressemitteilung. Es habe Fälle im Bereich des Bundespolizeiinspektion Münster gegeben.