Hannes Chronst unterrichtet in Bozen eine Oberstufe in Englisch. Obwohl die Schulen landesweit seit einer Woche geschlossen sind, geht der Unterricht für seine Klassen im Netz weiter. Von der Lernmotivation seiner Schülerinnen und Schüler ist der 28-Jährige überrascht. "Die positiven Nebeneffekte dieser auferlegten Maßnahmen in Italien sind, dass die Schüler ziemlich viel Selbstverantwortung und Engagement zeigen, ja einen Elan, den man im bisherigen Schuljahr oftmals vermisst hat", freut sich Chronst.



Die Corona-Krise hat den Englischlehrer erfinderisch gemacht. Er kommuniziert mit seinen Schülern, nicht nur über Email und dem digitalen Klassenregister, sondern hat auf Instagram einen "Teacher-Account", auf dem er Inhalte vermittelt und Fragen beantwortet. Seit wenigen Tagen bietet er seinen Englischunterricht jetzt auch online in Video-Konferenzen an. Die Maßnahmen der Regierung findet der Lehrer gut, denn nur so könne die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.