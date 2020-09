In der ZDF Mediathek finden Sie ein virtuelles Klassenzimmer mit Inhalten geordnet nach Altersgruppen. Im ZDF erklären Harald Lesch und Terra X Naturwissenschaften anschaulich. Auch die Grafikvideos von Kurzgesagt – einem Gemeinschaftsangebot von funk, dem jungen Content-Netzwerk von ARD und ZDF – bietet bunt aufbereitetes Wissen.



Wer über Themen wie Geschichte, Literatur oder Computer lernen und dabei sein Englisch verbessern möchte, für den sind die Youtube-Videos von CrashCourse eine gute Adresse.



Wegen des Coronavirus müssen viele Bibliotheken in Deutschland gerade schließen. Wer einen Bibliotheksausweis besitzt, kann oft dennoch auf ihre digitalen Inhalte zugreifen. Die sogenannte Onleihe bietet Zugriff auf eBooks, digitale Zeitschriften und Hörbücher. Mehr als 3.200 Bibliotheken nehmen an dem Programm teil.