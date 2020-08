Wie Fakenews über Corona den Menschen schaden

Die "Infodemie"-Studie hat nur öffentliche Daten gesammelt. All die Gerüchte und Falschinformationen, die im Privaten oder in Messenger-Diensten ausgetauscht werden, bleiben außen vor. Allerdings ist aufgrund der Masse an Daten anzunehmen, dass auch einige Inhalte, die in Familiengruppen auf WhatsApp oder in Kanälen auf Telegram landen, in die Studie eingeflossen sind.