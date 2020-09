Noch im letzten Jahr war das weitläufige Ausstellungs-Areal bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht. Dieses Mal reichen vier Hallen. Vor zwei Bühnen sollen dort jeweils maximal 750 Besucher Video-Vorträgen lauschen. Zum Vergleich: im Vorjahr drängten sich an sechs Tagen fast 250.000 Menschen in 26 Hallen. Und statt fast 2.000 Ausstellern sind jetzt nicht mal 100 in Berlin.