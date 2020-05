Überall in Deutschland verspüren Instagrammer gerade Druck, sich positionieren zu müssen. Ein stetiger Schwall an Nachrichten voller Theorien und vermeintlicher Quellen prasselt auf sie ein.



Prominente sind da in keiner anderen Situation als viele einfache Bürger: Sie versuchen sich in einem unklaren Geflecht aus Meinungen und Gegenmeinungen zurecht zu finden. Und werden so anfällig für die einfachen Erklärungen der Publizisten, die oft schon seit Jahren abstruse Inhalte verbreiten und jetzt nur auf die Corona-Krise umgesattelt haben.