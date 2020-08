Informationen dazu erteilen die zuständigen Gesundheitsämter oder die ärztliche Terminservicestelle unter der Nummer 116 117. In einigen Regionen gibt es mobile Testteams, in anderen so genannte "Drive-in"-Testzentren oder Abstrich-Ambulanzen. Nach vorheriger Terminabsprache nehmen auch niedergelassene Ärzte die Tests vor. In größeren Städten und Regionen mit einer höheren Zahl von Covid-19-Fällen sind Tests auch am Wochenende möglich.