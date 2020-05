Pin: Ja, so in der Art. Es sind verschiedene Organisationen an uns herangetreten, die über unsere Plattform zum Beispiel Kurse anbieten wollen wie etwa: in einer Woche spielerisch programmieren lernen. Parallel dazu bauen wir mit Universitäten ein Programm auf, dass Lehramtsstudierende ihr Praktikum über uns machen können.