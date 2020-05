Viele Medienschaffende stehen aktuell vor dem Dilemma, ob sie über Falschmeldungen und Verschwörungstheorien berichten sollen oder nicht. "Wenn so etwas in die traditionellen Medien übertragen wird, bekommt es Reichweite“, erklärt Taddicken. Dadurch steigt auch in der Allgemeinbevölkerung die Aufmerksamkeit für die Theorien.