Dafür machen die Meinungsforscher auch die Corona-Pandemie verantwortlich, durch die sich der Wahlkampf teilweise ins Netz verlagert. Auf die allgemeine Bedrohungslage durch digitale Angriffe hat die Corona-Krise allerdings keinen übermäßigen Einfluss gehabt. Lediglich 34 Prozent der befragten Wirtschaftsführer gaben an, dass das Thema "Cyber-Sicherheit" in ihrem Unternehmen in der Krise an Bedeutung gewonnen habe.