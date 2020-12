Das Bündnis gegen Cybermobbing ist ein 2011 gegründeter Verein, der das Problem mit Aufklärungsarbeit und Schulungen bekämpfen will. In ihm sind Eltern, Pädagogen, Juristen, Mediziner und Forscher zusammengeschlossen. Alle drei Jahre initiiert das Bündnis mit der Techniker Krankenkasse eine großangelegte Studie. In diesem Jahr wurden insgesamt mehr als 6.000 Schüler, Eltern und Lehrer befragt.