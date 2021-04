Apple schreibt in der Datenschutzerklärung, dass ein iPhone die Gerätenummern von allen Handys, Computern und WLAN-Hotspots um sich herum sammelt - aber nur, wenn die Ortungsdienste eingeschaltet sind. Wenn das Netz mal schwach sei, etwa in einem großen Einkaufszentrum, könne der Konzern das Handy so über die WLAN-Netze in der Umgebung orten.