Das ist auch in anderen Bundesländern so. Denn viele Landesregierungen und Ministerien, aber auch Parteien bauen gerade eigene Newsrooms auf, um via Youtube, Facebook, Twitter oder auch Instagram direkter kommunizieren zu können. Und das hat der baden-württembergische Landesdatenschützer mit seiner Begründung, Twitter zu verlassen, massiv in Frage gestellt.