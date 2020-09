Diese Daten sind nach den Worten von Padeluun dieselben, die auch an die Wirtschaft verkauft werden. "Nur in diesem Fall sind sie kostenlos." Zugleich warnte er: "Die Krisenregelungen dürfen nicht zum Normalfall werden. Wir sollten keine anlasslose Massenüberwachung zulassen." Alle Abwehrmaßnahmen müssten in den kommenden Wochen mit Kooperation, Kommunikation, Aufklärung und einer informierten Einwilligung der Nutzer einhergehen, ohne Zwang.



Auch sollten stets Löschmöglichkeiten, Betroffenenrechte und Datensicherheit gewährleistet sein. Auch Kelber warnte vor einem zu leichtfertigen Umgang mit persönlichen Informationen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Jeder hat etwas zu verbergen und zwar zu recht", sagte Kelber am Donnerstag im WDR5-"Morgenecho". "Gerade Kranke sind übrigens auch auf den Schutz ihrer persönlichen Daten angewiesen."