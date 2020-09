Wenn Sie bei der Einrichtung Ihres Smartphones nicht genau hinschauen, überträgt das Gerät en masse private Daten an Apple (beim Betriebssystem iOS) oder Google (bei Android-Geräten). Das muss nicht sein. In den Android-Einstellungen können Sie Datenflüsse in drei Kategorien unterbinden: "Web- und App-Aktivitäten" (Daten aus Google-Diensten wie Google Maps), "Standortdaten" und "YouTube-Verlauf".