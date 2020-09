Bei einem generativen Netzwerk handelt es sich um zwei neuronale Netzwerke, die gegeneinander antreten und so voneinander lernen. Erstmals vorgestellt hat das der KI-Forscher Ian Goodfellow, der heute die KI-Forschung bei Google leitet, schon vor fünf Jahren. Und dann wurden daraus ziemlich leistungsstarke neuronale Netze, die erst Schach, später Go spielten. Und weil zwei Netzwerke hier gegeneinander angetreten sind, haben die dann ziemlich gute Spielstrategien entwickelt. So ein generatives Netzwerk spielt jetzt besser Go als ein Mensch und kann erstklassig Muster und Bilder erkennen.