Das niederländische Unternehmen Deeptrace untersuchte im vergangenen Jahr rund 15.000 Deepfake-Videos. 96 Prozent der Filme waren Pornografie - in den meisten Fällen wurden Hollywoodschauspielerinnen oder berühmte Popsängerinnen in Sexfilme montiert. Auch in Deutschland ein Problem: Opfer von Deepfake-Pornos wurde beispielsweise bereits die Sängerin Lena Meyer-Landrut.