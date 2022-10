Mit einem Konnektor wird die Arztpraxis an die digitale Infrastruktur des Gesundheitswesens angeschlossen. So können etwa mit den Krankenkassen Patientendaten ausgetauscht werden. Dabei geht es vor allen Dingen um die Verschlüsselung der Patientendaten. Die sollen ja nicht von jedem mitgelesen werden können.



Wenn das Labor etwa die Daten eines Blutbildes an die Praxis schickt, wollen Patienten nicht, dass diese Daten von Dritten eingesehen werden können. Die Daten müssen ordentlich verschlüsselt sein. Und der Konnektor, der Router in der Arztpraxis, sorgt dafür, dass die Blutbild-Daten entschlüsselt werden, der behandelnde Arzt die lesen kann und dann sagen kann, was los ist und was gemacht werden muss. Ähnlich geht das mit Röntgenbildern, Aufnahmen aus der Computertomographie usw.