Dem widersprach allerdings CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Denn Electronic Government müsse in den Kommunen und Bezirksverwaltungen beginnen. Da sei der Föderalismus gefordert. Laschet will aber ein Digitalministerium auf Bundesebene einrichten, das die Digitalisierung insgesamt, bis hinunter in die Kommunen beschleunigen soll.