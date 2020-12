Über Jahre wurden solche Werbe-Cookies ungefragt gesetzt. Doch der Bundesgerichtshof beendete im Mai einen deutschen Sonderweg. Als Folge davon gibt es jetzt die vielen Cookie-Dialoge, die beim Lesen zum Kopfschütteln einladen. So steht im Kleingedruckten oft, dass man sich mit dem Klick auf "Akzeptieren" mit der Datenweitergabe an Hunderte verschiedener Firmen bereit erklärt. Zwar ist Widerspruch möglich, aber alles andere als einfach. Man muss schon sehr genau lesen und sich durch versteckte Dialoge klicken, um der Profilbildung zu widersprechen. Ein Zustand, der für keine Seite zufriedenstellend ist. So arbeiten die deutschen und europäischen Gesetzgeber derzeit an Neuregelungen.