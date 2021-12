Andere in der Branche schrecken gleich davor zurück, den USB-Standard zu stark an ein europäisches Gesetzeswerk zu binden. Ihre Befürchtung: Neuentwicklungen wie ein besonders effektiver Schnelllademodus könnten so blockiert werden. Denn auf technischer Ebene ist in den vergangenen Jahren viel geschehen. Diese Entwicklung ist so dynamisch, dass die Industrie befürchtet, eng gefasste Gesetzestexte könnten die Entwicklung behindern.