West: Es ist alleine deshalb schon ein wichtiger Moment für Facebook, weil die Öffentlichkeit aufmerksam geworden und nicht zufrieden ist, mit dem, was sie sieht. Den Gesetzgebern gefällt nicht, wie Facebook damit umgegangen ist, und die Aufsichtsbehörden beginnen auch, das Unternehmen zu untersuchen. Sie stehen also wirklich an vielen verschiedenen Fronten unter Druck.