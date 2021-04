Auch bei weiteren Netzwerken, die Zhang ihren Vorgesetzten meldete, reagierte Facebook zögerlich. In Aserbaidschan, das vom autokratischen Präsidenten Ilham Alijew regiert wird, entdeckte sie das größte Netzwerk an Fake-Accounts und -Pages, das vor allem Oppositionelle und regierungskritische Medien mit negativen Kommentaren bombardierte. Sie habe das Netzwerk im Sommer 2019 gefunden, so Zhang. Aber erst im Oktober 2020 meldete Facebook Vollzug.