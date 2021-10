Die Dachgesellschaft von Facebook, Instagram und Whatsapp heißt künftig Meta. Das gab Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bekannt. Mit dem neuen Namen will er den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung "Metaverse" lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation sieht - und auch die seines Unternehmens. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts will der Konzern damit eine Milliarde Menschen erreichen.