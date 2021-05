Auf ZDF-Nachfrage, was denn mit Springers Ansprüchen aus dem Leistungsschutzrecht gegenüber Facebook passieren wird, erklärt ein Unternehmenssprecher: "Wenn das Gesetz in Deutschland in Kraft getreten ist, wird Axel Springer die betreffenden Wahrnehmungsrechte an die Verwertungsgesellschaft Corint Media übertragen." Corint Media ist so etwas wie die GEMA für Medienunternehmen, Axel Springer ist einer der Gesellschafter. Heißt wohl: Springer wird auch über das Leistungsschutzrecht an Facebook verdienen.