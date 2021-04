Clegg: Nein, ich bin interessiert, nicht genervt. Es geht um eine sehr wichtige Debatte über die Rolle von Social Media in der Gesellschaft. Vor ein paar Jahren gab es diese Technik-Utopien - einen Glauben, dass die Technologien von Steve Jobs und Mark Zuckerberg all unsere Probleme lösen könnten. Jetzt ist das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausgeschlagen. Jetzt soll Technologie der Grund allen Übels sein. Aber wissen Sie was? Beides stimmt nicht. Die Wahrheit liegt in der Mitte.