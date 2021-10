Na gut, dachten sich so manche Analysten und Politiker, dann will Zuckerberg noch einmal mit dem VR-Brillen Hersteller Oculus einen Versuch machen. Den Hersteller von Daten-Brillen, mit denen der Träger auch in virtuelle Landschaften eintauchen kann, hatte Facebook 2014 bereits gekauft. Nach einer ersten Euphorie-Welle war es recht still um die VR-Brillen von Oculus geworden.