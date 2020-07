Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hatte gegenüber ZDFheute angegeben: "Wir haben uns in den letzten Tagen dieser Initiative angeschlossen und werden Bayer-weit, sprich global und cross-divisional, im Juli keine Facebook-Anzeigen schalten." Aktuell sind jedoch zwei Werbeanzeigen auf Instagram geschaltet, was zum Facebook-Konzern gehört. Bayer hat demnach in den letzten sieben Tagen 4.847 Euro für Werbung auf einer Facebook-Plattform ausgegeben.