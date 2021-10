Facebook will nicht mehr Facebook heißen

Facebook expandiert derzeit stark in den Aufbau einer Online-Welt - das sogenannte "Metaversum" - und will dafür allein in der Europäischen Union in den nächsten fünf Jahren 10.000 Jobs schaffen. Zuckerbergs Vision ist, dass letztlich die Facebook-Nutzer mit Hilfe von virtuellen Realitäten zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen in der digitalen Welt hin und her springen und miteinander kommunizieren können.