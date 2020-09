Geben Sie Stichwörter aus der Nachricht oder ganze Abschnitte aus der Meldung in Anführungszeichen in eine Suchmaschine ein. Schreiben andere, vertrauenswürdige Nachrichtenportale ebenfalls über das Thema?



Im Zweifel ist es oft hilfreich, Stichwörter zusammen mit dem Wort "Fake" zu googeln - ist die Nachricht eine bekannte Falschmeldung, sieht man das in der Regel bereits in den ersten Suchmaschinen-Treffern. Denn oft haben bereits andere Nachrichten- oder Factchecking-Seiten die betreffende Meldung als Fake enttarnt.