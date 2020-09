Die US-Regierung hatte noch am Mittwoch ihren Widerstand gegen die Pläne europäischer Staaten für eine stärkere Besteuerung großer Internetkonzerne bekräftigt.



US-Finanzminister Steven Mnuchin drohte beim Weltwirtschaftsforum in Davos damit, dass die USA in diesem Fall die Zölle auf Autoimporte aus der Europäischen Union deutlich anheben könnten. "Wenn Leute willkürlich Steuern auf unsere Digitalunternehmen erheben, werden wir willkürliche Steuern auf Autofirmen setzen", sagte er bei einer Diskussionsrunde.