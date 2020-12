"Cyberpunk 2077" fliegt aus Playstation-Store

Nach Diskussionen mit "CD Projekt S.A"., dem Entwickler des Rollenspiels, biete man Playstation-Kunden eine vollständige Rückerstattung an, teilte die Sony-Tochter am Freitag mit. Der Grund: Nutzer und Rezensenten hatten in den vergangenen Tagen über zahlreiche Softwarefehler geklagt.