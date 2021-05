Games-Entwickler Epic wollte sich nicht mehr an die Vorgaben halten. Nachdem der Tech-Konzern Apple Ausnahmen von den Geschäftsbedingungen aber ablehnte, bauten die Epic-Entwickler in der App die vertraglich verbotene Möglichkeit ein, digitale Artikel auch direkt bei Epic zu kaufen. Dafür wurde im August eine versteckte Funktion in der Anwendung aktiviert. Noch am selben Tag warf Apple "Fortnite" unter Verweis auf den Regelverstoß und eine Vertragsverletzung aus dem App-Store. Epic reichte Klage ein.