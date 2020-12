Der Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen (Apps) ist im Digitale-Versorgung-Gesetz geregelt, das der Deutsche Bundestag am 7. November 2019 verabschiedet hat. Schon damals wurde sehr kontrovers über die Gesundheits-Apps debattiert. Diese Debatte nahm an Schärfe zu, nachdem die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion am 20. September 2020 (Drucksache 19/22922) einräumen musste, wie weitgehend Patientendaten nicht nur an die App-Hersteller, sondern auch an Apple und Google geliefert werden.



Quelle: Peter Welchering