Darauf hebt auch Google-Chef Sundar Pichai ab, der die Bäckerei von Fat Witch in New York City oder den Fitness-Spezialisten Kettlebell aus Austin anführt. Letzerer habe dank Youtube seine Geschäfte auch im Lockdown weiterführen können. Die Kartellvorwürfe in Sachen Online-Werbung und Datenmacht, die auch aus dem Suchmaschinengeschäft herrührt, will Pichai damit relativieren.