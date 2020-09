Ausgerechnet ein von den Deutschen vorangetriebenes Abkommen hätte damit ganz offenkundig erhebliche Mängel beim Datenschutz. Mögliche Steuerhinterzieher dürften dabei auf wenig Mitgefühl hoffen. In Mitleidenschaft gezogen werden könnten "in autokratisch regierten Staaten" jedoch auch "Dissidenten, Regimekritiker und Menschenrechtsverteidiger", so die Menschenrechts-Beauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), in einem Schreiben an Herbrand vom April.