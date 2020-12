Das Bundesinnenministerium habe auch in Deutschland betroffene Unternehmen und Behörden ausgemacht, heißt es in einem "Handelsblatt"-Bericht. Die Zahl der Betroffenen ist demnach aber gering. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe bisher keinen Fall aufgedeckt, in dem Angreifer in den infizierten Netzen aktiv waren.