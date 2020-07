Heute beginnt der Prozess gegen Stephan Balliet, der am 9. Oktober 2019 eine Synagoge in Halle stürmen wollte. Weil die Eingangstür standhielt, wurde vermutlich ein Massenmord verhindert - in dem Gotteshaus befanden sich an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, laut Bundesanwaltschaft 52 Gläubige. Balliet erschoss daraufhin eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss.