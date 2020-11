2020 ist das Jahr der Wahrheit für die deutschen Mobilfunkbetreiber. Die Corona-Krise hat die Anforderungen an stabile Netze auf eine harte Probe gestellt. Home Office per Mobilfunk? Funktioniert offenbar. Aber es zeigte den Betreibern O2, Telekom und Vodafone, wie wichtig ein gutes Mobilfunknetz in der Stadt wie auf dem Land ist, weil es noch höhere Datenmengen transportieren muss.