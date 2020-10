Hessen hat dafür auch eine Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet, ‎Hasskommentare zu melden. In Wiesbaden hat die Plattform "Hessen gegen Hetze" die ‎Arbeit aufgenommen. Sieben Ermittler und Leiter Axel Schröder werten hier ‎Hasskommentare aus, sichern den Kontext und leiten sie weiter an Polizei, ‎Staatsanwaltschaft oder Verfassungsschutz. Im ‎Schnitt erreichen die Plattform 50 Meldungen am Tag.