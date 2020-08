Studieren in München - eine teure Angelegenheit. Ein Job muss her, dachte sich der angehende Sportökonom Nikolas. Auf Facebook sah er das verlockende Angebot: Gegen Bezahlung Online-Banken testen. Bequem von daheim prüfen, wie der digitale Service rund um eine Kontoeröffnung ist. Im Rahmen des Tests sollte Nikolas auch seine Ausweisdaten in die Firmen-App laden.