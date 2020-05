Im Prinzip ist so ein digitaler "Keks" oder Cookie eine Textinformation. Sie wird von einem Webserver an den Browser des surfenden Internet-Nutzers geschickt - oder sie wird im Browser von einer Software, die der Webserver geschickt hat, erzeugt. So ein Cookie kann bis zu 4.096 Byte groß sein und beliebige Identifikations- und Nutzerdaten speichern und an den Webserver zurück übertragen.