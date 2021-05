Donald Trumps Facebook-Account bleibt gesperrt. Das hat heute ein unabhängiges Aufsichtsgremium entschieden. In sechs Monaten soll das aber noch einmal überprüft werden. Darrell West ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Direktor des Think Tanks "Brookings Institution" mit Sitz in Washington D.C. Er hat die Entscheidung verfolgt.