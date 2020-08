Die Bundesanstalt für Arbeit zweifelte die regierungsamtlichen Zahlen in Sachen IT-Fachkräftemangel an und sprach von knapp 30.000 arbeitslosen deutschen Computerexperten. Das nahm der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) zum Anlass, die Greencard als "Bankrotterklärung der Politik" zu bezeichnen. Die Bundesregierung möge dafür sorgen, erst einmal die Arbeitslosen zu qualifizieren, so dass diese dann die freien Stellen besetzen könnten.