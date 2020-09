Der Vorfall ereignete sich gegen 02.00 Uhr in einem belebten Stadtviertel rund um den alten Bahnhof von Jerusalem. Radioberichten zufolge befanden sich die Soldaten auf dem Weg zu einer Einweihungszeremonie an der Klagemauer in Jerusalems Altstadt. Der Angreifer sei mit seinem Auto "in Richtung der Soldaten gerast". Israelische Soldaten suchten "derzeit den flüchtigen Fahrer", erklärte die Armee weiter. Polizeisprecher Micky Rosenfeld sagte, der Vorfall werde als "Terroranschlag untersucht".