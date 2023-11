London will Vorreiter bei KI-Sicherheit sein

Premierminister Rishi Sunak will sich an die Spitze all derer setzen, die mehr Sicherheit anmahnen. Und am besten die ganze Welt auf mehr Transparenz einschwören. Auch Austausch über "Best Practice" soll das bringen. Sunaks Gipfel will die positiven Möglichkeiten von KI betonen und sich der Angst vor dem Thema rational nähern.